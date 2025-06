Chiude la storica ‘Mocciolona’ Era il più vecchio negozio di scarpe

Una pagina di Camaiore si chiude oggi con l’addio al leggendario negozio ‘Mocciolona’, simbolo di tradizione e passione per le scarpe. Dopo decenni di storia, le vetrine di Piazza del Rivellino si spengono, lasciando un ricordo indelebile nella memoria collettiva. Un’ultima svendita per salutare un’epoca, ma anche per celebrare l’eredità di un luogo che ha calzato generazioni. La loro storia, ora, diventa parte del passato...

Camaiore, 28 giugno 2025 – Chiude i battenti la storica bottega della 'mocciolona ': oggi sara' l'ultimo giorno delle vetrine agghindate di Piazza del Rivellino. Il più vecchio quanto a vendita di scarpe e ciabatte, licenza ingiallita, ma verace, il negozio dei Ghilardi ha fatto di recente una svendita totale delle ultime paia di calzature rimaste: qualche spardillas da bimbo arancione, un numero 41 di ciabatte invernali da uomo, qualche scarpa col tacco quello che resta del suo mondo. E poi i cincindellori e i palmizi per la processione delle Palme come articoli aggiuntivi, camaioresi doc. Il banco centrale in stile, appena si entra, e scaffalature ovunque come fosse una libreria strapiena con scatole sovrapposte, le misure stampate fuori, cesti e 'pallini' sul cartone dei colori.

