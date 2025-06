Chirurgo insulta assistente a Tor Vergata indagine per omicidio colposo sul paziente operato

Un dramma che scuote il mondo sanitario di Tor Vergata: durante un intervento, un chirurgo insulta e schiaffeggia il suo assistente, lasciando emergere tensioni profonde. Dieci giorni dopo, la tragica morte del paziente apre un'indagine per omicidio colposo, sollevando numerosi interrogativi sulla gestione di questa grave vicenda. La verità emergerà solo con il tempo, ma intanto il caso continua a fare discutere e a mettere in discussione le pratiche di sicurezza e professionalità in ospedale.

Tor Vergata, lite in sala operatoria: chirurgo manda al pronto soccorso l’assistente, mistero sulla sorte del paziente - Un episodio inquietante scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: una furiosa lite tra un chirurgo e la sua assistente durante un intervento, culminata con l'invio al pronto soccorso dell’assistente e un mistero avvolto sulla sorte del paziente.

