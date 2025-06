Chiesa vuole la Serie A | no all’Inter destinazione a sorpresa

Federico Chiesa sogna di rimettersi in gioco in Serie A, con un ritorno che potrebbe sorprendere tutti. La voglia di nazionale e il desiderio di minuti qualificanti spingono il figlio d’arte a considerare un nuovo capitolo nel campionato italiano, lasciando dietro le quinte il Liverpool e la panchina. La destinazione a sorpresa si fa strada, mentre il suo futuro si avvicina a nuove sfide e opportunità . Ma quale sarà davvero la scelta finale?

Gattuso e la voglia di Nazionale spingono il figlio d'arte al ritorno in Italia: le ultime Federico Chiesa vuole tornare in Serie A. Anche in ottica Nazionale, del resto Gattuso è stato chiaro con lui: per rientrare nel giro, deve giocare con regolarità . Al Liverpool continuerebbe a scaldare la panchina, perdendo un ulteriore anno. Chiesa torna in Serie A: no all'Inter, destinazione a sorpresa (LaPresse) – Calciomercato.it Nonostante le ultime due complicate stagioni e i continui guai fisici, il figlio d'arte vanta ancora un discreto mercato in Serie A. Alcuni rumors sostengono sia stato proposto, o meglio riproposto a due big del nostro massimo campionato: Milan e Napoli.