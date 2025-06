Chichizola passa al Modena il suo saluto alla città A pochi centimetri dal sogno

Leandro Chichizola si congeda dallo Spezia con gratitudine, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi. A pochi centimetri dal sogno, il portiere si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il Modena, portando con sé l'emozione di un percorso intenso e il desiderio di nuove sfide. Come ho ...

Poco dopo l’ufficializzazione del suo passaggio, a titolo definitivo, al Modena, il portiere Leandro Chichizola, attraverso i canali social, ha lanciato il suo messaggio di saluto al popolo aquilotto. "Grazie Spezia per questi mesi intensi e bellissimi – si legge nel messaggio del portiere – Siamo arrivati a solo pochi centimetri dal grande sogno della città. Vi ringrazio tutti per il sostegno e l’affetto che ci avete dato costantemente. Come ho già detto una volta, porterò sempre questi colori nel mio cuore. Siamo Aquile, si sa". Si chiude, quindi, l’avventura spezzina del portiere argentino che, con le 11 presenze totalizzate nello scorso campionato, ha raggiunto i 152 gettoni con la maglia delle Aquile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net