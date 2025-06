Chiariello | Nunez? In 3 anni mai esploso al Liverpool

Da tre anni, Darwin Nunez non è riuscito a esplodere al Liverpool, lasciando molti con l’amaro in bocca. Il giornalista Umberto Chiariello analizza la situazione e il dilemma tra Nunez e Lucca, offrendo uno sguardo approfondito sulla strategia di mercato del Napoli. È un momento cruciale, e le scelte fatte potrebbero cambiare il volto della prossima stagione. Ma quale sarà la decisione definitiva? Restate con noi per scoprirlo.

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto con il suo punto, in questo caso sulla questione centravanti con la doppia pista Nunez-Lucca. Di seguito le sue parole. Chiariello: "Nunez in Premier ha fatto parecchio male". Così il giornalista: "Lucca o Darwin Nunez? Lucca costa tra i 25 e i 35 milioni, il Napoli ha congelato la trattativa. Vuole andare su Nunez? Benissimo, signor giocatore. Ma che in tre anni al Liverpool non è mai esploso, ha fatto parecchio male. Il massimo che ha fatto in Premier League, dove si segna parecchio, è 11 gol.

