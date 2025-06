Chiara Ferragni rinuncia e dà forfait a Ballando Carlucci svela il motivo inaspettato

Chiara Ferragni non sarà tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, e la notizia ha suscitato grande curiosità. Milly Carlucci ha svelato i retroscena, rivelando il motivo inaspettato dietro questa decisione e lasciando aperta la possibilità di un suo futuro coinvolgimento. La scelta della giornalista e influencer è stata accolta con sorpresa, ma anche con rispetto, mentre la giuria del programma si conferma solida e pronta a intrattenere il pubblico.

"Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo". Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione dei palinsesti autunnali della Rai presentati ieri a Napoli. Più che confermata invece la giuria del programma: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyne Smith. "Ci vogliamo bene, nelle famiglie è giusto confrontarsi, avere opinioni diverse", dice la conduttrice. E sull'ipotesi Barbara D'Urso nel cast della prossima edizione, glissa: "Questo è il bello di fare i casting di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chiara Ferragni rinuncia e dà forfait a Ballando. Carlucci svela il motivo inaspettato

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni - ballando - carlucci

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

«Chiara Ferragni a ‘Ballando con le Stelle’? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo». Milly Carlucci ha risposto così ai giornalisti che ieri, a Napoli, le hanno chiesto novità sulla prossim Vai su Facebook

Abbiamo intervistato #MillyCarlucci. Abbiamo chiesto della prossima edizione di #BallandoconleStelle, della giuria, di #Totti, di #ChiaraFerragni, di #barbaradurso e tanto altro #PalinsestiRai Vai su X

Milly Carlucci rompe il silenzio su Chiara Ferragni a Ballando 2025: “Non se l’è sentita”; “Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata, ma non se l’è sentita”: lo…; Milly Carlucci: «Chiara Ferragni a Ballando? Gliel'ho proposto ma non se l'è sentita», e su Barbara D'Urso ....

Milly Carlucci rompe il silenzio su Chiara Ferragni a Ballando 2025: “Non se l’è sentita” - Milly Carlucci rompe il silenzio su Chiara Ferragni a Ballando 2025: "L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita" ... Riporta fanpage.it

Milly Carlucci: «Chiara Ferragni a Ballando? Gliel'ho proposto ma non se l'è sentita», e su Barbara D'Urso ... - Milly Carlucci, come confermato anche in occasione della presentazione dei palinsesti rai resta uno dei pilastri della rete ammiraglia. Secondo msn.com