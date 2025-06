Chiara Ferragni collaborazione interrotta con il nuovo team di comunicazione dopo appena un anno | Ecco i motivi

Dopo un anno di collaborazione, Chiara Ferragni si trova a dover interrompere il suo rapporto con il nuovo team di comunicazione guidato da Roberta Sarzanini. Una decisione che sorprende molti, soprattutto considerando le sfide recenti nella sua vita personale e professionale. Ma quali sono i motivi dietro questa rottura? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa scelta cruciale per la fashion influencer e imprenditrice.

Dopo appena un anno la collaborazione fra Chiara Ferragni e Roberta Sarzanini, nuovo team di comunicazione, giunge al capolinea. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Chiara Ferragni, il nuovo team di comunicazione lascia: i motivi. Dopo la separazione da Fedez e la fine della storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, oltre al caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni si trova di fronte a un nuovo problema: il nuovo team di comunicazione dice addio all’imprenditrice dopo appena un anno. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Dopo l’addio dell’amico e storico manager Fabio Maria Damato, Chiara Ferragni per risollevare la sua comunicazione aveva voluto uno fra i nomi piĂą forti del settore: Roberta Sarzanini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni, collaborazione interrotta con il nuovo team di comunicazione dopo appena un anno: Ecco i motivi

