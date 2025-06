Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata ma non se l’è sentita | lo rivela Milly Carlucci

Chiara Ferragni ha tentato di contattare Milly Carlucci senza successo, come rivelato dalla stessa conduttrice. Sul blue carpet di Napoli, Milly e il cast di “Ballando con le Stelle” hanno svelato i dettagli della nuova stagione, promettendo spettacolo e sorprese. La competizione tra stile e talento si rinnova: ecco cosa aspettarsi dal celebre dance show di Rai1, in onda dal 27 settembre.

C'era anche Milly Carlucci con il cast dei giudici di " Ballando con le Stelle" (riconfermati Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni ) al completo sul blue carpet al Centro di Produzione di Napoli, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai agli investitori e ai media. La conduttrice e autrice del programma, che prenderà il via il sabato in prima serata su Rai1 dal 27 settembre al 20 dicembre, ha rivelato: "Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo ".