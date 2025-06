Chiamano l’ambulanza per finta Due ragazzi ora davanti al giudice

Un gesto insensato che ha scatenato un’ambulanza in emergenza, ma dietro questa bravata ci sono due giovani milanesi chiamati davanti al giudice. La loro burla durante la notte festiva ha sollevato domande sulla responsabilità e l’etica delle azioni online. È un episodio che ci invita a riflettere sui limiti tra divertimento e conseguenze reali, dimostrando che ogni gesto ha un peso.

"Il mio amico è svenuto, non so cosa fare, per favore mandate un’ambulanza". Era iniziata così, nel luglio di due anni fa, la bravata senso senso di due ventenni di Milano, che durante il weekend della Notte Rosa avevano simulato una richiesta di aiuto al 118, facendo intervenire sul posto - in via Piane, a Coriano - un’ambulanza senza che in realtà nessuno dei due si fosse sentito male. Il tutto immortalato con lo smartphone e poi caricato su Tik Tok, dove il video aveva raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. I due giovani protagonisti dello scherzo virale erano stati denunciati dall’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it