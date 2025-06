Chiama la polizia 3.400 volte in sei mesi per denunciare i vicini | viene arrestato per stalking

Un comportamento ossessivo che ha portato a conseguenze drastiche: in Florida, un uomo viene arrestato per stalking dopo aver chiamato 3.400 volte la polizia in sei mesi, e ben 16.000 volte negli ultimi cinque anni. Una situazione che solleva domande sulla linea sottile tra disagio e legalità . Scopriamo insieme come l’eccesso di segnalazioni possa trasformarsi in un caso di cronaca e di sfida sociale. Continua a leggere.

In Florida un uomo è stato denunciato per stalking condominiale: ha chiamato 3.400 volte la polizia per denunciare i vicini negli ultimi sei mesi e 16mila volte negli ultimi 5 anni. Nessuna delle segnalazioni è mai risultata vera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

