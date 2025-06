Chi sono i tre ex mariti di Anna Oxa e chi è il padre dei suoi figli

Anna Oxa, cantante e icona della musica italiana, ha attraversato diverse tappe importanti nella sua vita sentimentale, essendo stata sposata tre volte e avendo avuto relazioni significative. I suoi tre ex mariti sono Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti. Inoltre, il padre dei suoi figli rimane un dettaglio di cui si parla poco, ma la sua vita privata continua ad affascinare fan e media, rivelando un lato più intimo e umano dell’artista.

Anna Oxa  si è sposata tre volte, la prima con il musicista Franco Ciani  (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli  (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti  (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Anna ha avuto anche una storia d’amore importante con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim. Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della cantante. Un matrimonio celebrato quando ancora l’artista era appena ventenne, durato dal 1982 al 1989, gli anni in cui per la cantante è esplosa la sua grande carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it