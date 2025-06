Chi sono gli animali unipari | elefanti balene e non solo

Gli animali unipari, come elefanti e balene, adottano una strategia di vita unica: dedicare tempo ed energie a un solo cucciolo alla volta, investendo in gravidanze lunghe, cure attentive e apprendimento sociale. Questa scelta sottolinea l’importanza della qualità rispetto alla quantità , garantendo ai loro piccoli le migliori possibilità di sopravvivenza e crescita. Scopriamo come questa strategia influenzi il loro ruolo negli ecosistemi e cosa possiamo imparare da essa.

