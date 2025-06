Chi mandiamo in guerra quelli del Gay Pride? bufera sulla frase di Vannacci | Un insulto a chi lotta per la parità dei diritti

Tra polemiche infuocate e dichiarazioni controverse, il commento di Roberto Vannacci solleva domande drammatiche sulla priorità delle risorse e sull’impegno sociale. Mentre si discute di guerra, diritti e rappresentanza, è fondamentale riflettere su chi davvero dovrebbe essere al fronte e cosa significa difendere la nostra società. La questione non è solo politica, ma anche etica: quali sono i valori che vogliamo tutelare?

"Spendiamo 800 miliardi di euro e poi chi va a combattere al fronte? In Toscana recentemente c’è stato il Gay pride, ci mandiamo questi signori? Ditemelo voi". È polemica sulle frasi rilasciate, dall'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, nel corso del comizio tenutosi due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Vannacci (Lega): “Ci riarmiamo e poi chi mandiamo in guerra? Quelli del gay pride?” - Roberto Vannacci, volto noto della Lega e spesso al centro di polemiche, ha recentemente acceso il dibattito pubblico con dichiarazioni controverse sul riarmo e sui “nemici” da affrontare.

