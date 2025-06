Chi mandiamo a morire al fronte Generale Vannacci choc senza limiti al comizio della Lega

Le parole di Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, durante il comizio a San Marco in Lamis, scuotono l’opinione pubblica con dichiarazioni contro l’UE, la crisi ucraina e la comunità LGBTQ+. Un discorso forte e provocatorio che riaccende il dibattito politico e sociale, lasciando aperte molte domande sul futuro della nostra società e sulle scelte dei suoi leader. Ma cosa ci riserva realmente questa escalation di tensione?

Le dichiarazioni di Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, sono destinate a far discutere ancora a lungo. In un comizio tenuto a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il vicesegretario del partito di Matteo Salvini è tornato a scagliarsi contro l’Unione europea, contro la strategia adottata nel conflitto russo-ucraino, e – ancora una volta – contro la comunità Lgbtq+. Un discorso dai toni forti, carico di provocazioni e richiami a valori militari tradizionali, che ha scatenato una bufera politica e mediatica. A far esplodere le polemiche è stata una frase in particolare, rivolta con intento polemico al recente Gay pride tenutosi in Toscana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it