chi ha vinto il duello tra conti delogu e la notte nel cuore bene quarto grado e tg4

Nell'affascinante sfida tra i protagonisti della serata televisiva di venerdì, vince la serie turca "La notte nel cuore" su Canale 5, che conquista il primato con il 15.6% di share e 1.789.000 spettatori. Carlo Conti e Andrea Delogu, con "Tim Summer Hits" su Rai1, si attestano comunque su ottimi livelli, attirando quasi 2 milioni di telespettatori. Ma chi ha davvero conquistato il pubblico? La risposta nel seguito...

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1, Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 1.964.000 spettatori pari al 15.4% di share (Buonanotte: 927.000 - 10.8%), in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore sigla invece una media di 1.789.000 affezionati con uno share del 15.6%, vincendo la serata in percentuale. Su Rai2 il documentario Effetto Nicholas - dedicato all'impatto dell'assassinio del piccolo Nicholas Green avvenuto nel settembre 1994 - ha segnato 371.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rai3 il film Habemus Papam di Nanni Moretti con Michel Piccoli ha radunato 525. 🔗 Leggi su Iltempo.it