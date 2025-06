Chi era Thomas Castellucci morto a 19 anni in un incidente a Cisterna di Latina

Thomas Castellucci, giovane promessa di appena 19 anni, ci ha lasciato troppo presto in un tragico incidente nella periferia di Cisterna di Latina. La sua scomparsa ha sconvolto amici e familiari, che stanno preparando i funerali per lunedì. La sua vita, seppur breve, ha lasciato un’impronta profonda nella comunità , ricordato come un ragazzo pieno di sogni e speranze. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Aveva 19 anni Thomas Castellucci, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina alla periferia di Cisterna di Latina. Lunedì i funerali.

Thomas Castellucci, Cisterna piange il 19enne morto in un incidente - Troppo giovane per lasciare questa vita troppo presto. Thomas Castellucci, il ragazzo di appena 19 anni che avrebbe festeggiato il compleanno tra pochi giorni, ci lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Incidente mortale in via Nettuno, subito dopo l'incrocio con via Santa Maria Goretti, in zona Olmobello, nel comune di Cisterna di Latina.