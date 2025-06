 Chi era Gavrilo Princip il giovane che diede il via alla Prima Guerra Mondiale

Il 28 giugno 1914, un gesto audace di un giovane di appena 19 anni sconvolse il mondo: con due colpi di pistola nel cuore di Sarajevo, Gavrilo Princip aprì le porte a un conflitto globale senza precedenti. Nato in Bosnia, Princip non immaginava che il suo atto avrebbe innescato una delle guerre più devastanti della storia. Ma chi era davvero questo ragazzo e cosa lo spinse a compiere un gesto così decisivo? Scopriamolo insieme.

Il 28 giugno 1914, con due colpi di pistola sparati nel centro di Sarajevo, un giovane di soli 19 anni cambiò per sempre il corso della storia mondiale. Gavrilo Princip, nato il 25 luglio 1894 nel piccolo villaggio di Obljaj in Bosnia ed Erzegovina, divenne involontariamente l’artefice dell’evento che avrebbe scatenato la Prima Guerra Mondiale. Gavrilo Princip nacque in una famiglia contadina di etnia serba in territorio amministrato dall’Austria-Ungheria ma formalmente sotto la sovranità ottomana. Era il sesto di nove fratelli, ma solo tre sopravvissero all’infanzia in condizioni di estrema povertà. 🔗 Leggi su Cultweb.it