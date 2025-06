Chi è Owusu il mediano della Juventus Next Gen blindato dalla società | classe 2005 prodotto della ‘cantera’ bianconera L’identikit completo

Chi è Owusu, il mediano della Juventus Next Gen già blindato dalla società? Classe 2005 e prodotto della cantera bianconera, questo centrocampista si distingue per muscoli e visione di gioco, attirando l’attenzione di Brambilla. Con il mese di giugno che si avvia al termine, la Juventus si prepara a fare scelte cruciali sulla rosa, e Owusu potrebbe essere uno dei protagonisti di questa estate di decisioni importanti.

di Fabio Zaccaria Chi è Owusu, il centrocampista cresciuto in casa, della Juventus Next Gen: muscoli, visione per Brambilla. Carriera, caratteristiche e identikit. Con il mese di giugno che sta volgendo al termine, è tempo di ragionamenti sui giocatori da confermare o lasciar andare: decisioni importanti in vista della prossima stagione in casa bianconera. Discorso identico per la Juventus Next Gen, le cui prime manovre di taglio sulla squadra a disposizione di Brambilla sono già andate in porto ufficialmente. Chi invece sarà un perno del gruppo in Serie C è Augusto Owusu, prodotto del vivaio bianconero, ma chi è Owusu e come è arrivato ad essere importante in Next Gen? Ecco di seguito la sua carriera e le sue caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Owusu, il mediano della Juventus Next Gen blindato dalla società: classe 2005 prodotto della ‘cantera’ bianconera. L’identikit completo

In questa notizia si parla di: owusu - juventus - next - bianconera

Juventus Next Gen, nuovo rinnovo per Owusu: due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime - Juventus Next Gen si prepara a blindare Owusu con un rinnovo di contratto, offrendo due possibili scadenze per il suo futuro.

Juventus I portieri convocati per il Mondiale per club: con Di Gregorio e Pinsoglio anche Daffara e Garofani Sono quattro i portieri convocati da Igor Tudor per il primo mondiale del club nel nuovo formato che si svolgerà negli USA dal 14 giugno al 13 luglio. Ins Vai su Facebook

Chi è Owusu, il classe '05 blindato dalla Juventus Next Gen; Pugno, Owusu, Pagnucco e Rizzo: i giovani convocati per la gara contro il Bologna; E' la Juventus o la Next Gen? Da Montero jr a Owusu e Pugno i 5 baby chiamati per la gara con il Lecce.

Juventus Next Gen, nuovo rinnovo per Owusu: due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime - Il prolungamento può avere una di queste due scadenze La Juventus Next Gen programma il suo futuro. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus Next Gen, è ufficiale il rinnovo di Brambilla! Tutti i dettagli del prolungamento di contratto del tecnico nel comunicato bianconero - Arriva il comunicato ufficiale del rinnovo di contratto dell’allenatore bianconero JuventusNews24 ha anticipato la notizia del suo r ... Riporta juventusnews24.com