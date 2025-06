Chi è causa del suo mal pianga se stesso | dietro alle truffe finanziarie online c’è anche l’avidità

disastro è l’avidità che alimenta la sete di guadagni facili, accecandoci di fronte ai rischi e alle trappole digitali. Settanta milioni di euro spariti in un lampo: una lezione dura che ci invita a riflettere sull’importanza di cultura finanziaria e di cautela online. Solo così potremo proteggere noi stessi e il nostro patrimonio dalle insidie del web.

Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. È un vecchio adagio che calza a pennello per raccontare il dramma di settanta milioni di euro evaporati in appena due anni nei meandri delle truffe finanziarie online, come segnalato da una analisi condotta dalla Guardia di Finanza. Non bastano la scaltrezza dei truffatori, la tecnologia sempre più raffinata, i messaggi costruiti al millimetro per sedurre le vittime. Il vero detonatore di questo disastro economico è l’avidità. La stessa che sei anni fa denunciavo su queste pagine, quando scrivevo che gli Alex Fodde (ve lo ricordate il giovane svizzero che si fingeva broker e che prometteva ai risparmiatori grandi guadagni a “rischio zero”? ) non sono l’unico male e che spesso la fragilità dei risparmiatori è il vero carburante del sistema delle illusioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it