Cherry nails la tendenza juicy che porta le ciliegie sulle unghie è la nostra nuova ossessione

sfondo. La tendenza Cherry Nails, con le sue deliziose ciliegie juicy, sta conquistando le manicure dell’estate 2025, portando un tocco di freschezza e allegria alle nostre mani. Questa nuova ossessione non è solo un dettaglio estetico, ma un vero e proprio stile di vita che celebra la spensieratezza e la vitalità della stagione più calda dell’anno. Pronte a indossare il vostro sorriso più dolce?

L’ estate 2025 è finalmente iniziata e questo richiede per ovvi motivi un’attenta revisione del guardaroba. Lo stesso, però, vale anche per quanto concerne la personale strategia beauty di ognuna: proprio come accade per il make-up, anche le unghie necessitano di un nuovo e fresco design, e che sia il più possibile in linea con l’umore generale, provvidenzialmente stimolato dalle giornate più lunghe con il sole sempre alto nel cielo a fare da vero e proprio booster. Ebbene, si dà il caso che le odierne tendenze dedicate al mondo della nail art non siano mai state più allegre di così: tra dolcissime tonalità sorbetto, golosi decori fruttati ed estetiche di gusto massimalista come ode al mondo marino, le ciliegie tornano adesso con una puntualità invidiabile a rallegrare la manicure. 🔗 Leggi su Dilei.it