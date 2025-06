Cheddira pronta una nuova avventura | una squadra di B alla finestra

Walid Cheddira è pronto per una nuova avventura: il suo nome è nella lista di un club di Serie B che lo osserva con interesse. Dopo un’esperienza in prestito all’Espanyol, l’attaccante napoletano è determinato a rilanciarsi e a dimostrare il suo valore. La sua storia, fatta di successi e sfide, è ancora tutta da scrivere. Quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera? Resta da scoprire, ma il suo cuore batte forte per il calcio.

Cheddira torna a Napoli e già vede la sua prossima avventura. Sulle sue tracce un club di Serie B: la situazione. Tra gli esuberi in casa Napoli c'è anche Walid Cheddira. L'attaccante classe 1998 ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Espanyol, con la cui maglia ha giocato 25 partite di cui, però, solo 5 da titolare. Di proprietà del Napoli dal 2023, Cheddira non è mai riuscito a trovare la sua dimensione dopo l'ottima stagione al Bari quando, nel 202223 mise a segno 17 gol e 7 assist in Serie B. Cheddira saluta Napoli, verso il Monza: la situazione. Ancora una volta tornerà al Napoli, da dove ripartirà in vista della prossima avventura.

