Che ci fa un maiale a spasso per Wimbledon? Norah la guardiana del tempio e le bombe sul centrale

Immaginate un mondo in cui il prestigioso Wimbledon si trasforma, anche solo temporaneamente, in un allevamento di maiali e campi di verdure: un affascinante incrocio tra storia, humor e ingegno. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’allora esclusivo club britannico divenne un campo inaspettato di sopravvivenza, orchestrato da una londinese alla moda che trasformò il suo ambiente in un’inedita scena di resilienza. Questa storia ci insegna che anche nei momenti più difficili, l’ingegno può riscrivere le regole.

I campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club durante la Seconda Guerra Mondiale divennero allevamento di bestiame. Uno dei parcheggi fu arato per piantare verdure. Il tutto gestito da una londinese "alla moda". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che ci fa un maiale a spasso per Wimbledon? Norah la guardiana del tempio e le bombe sul centrale

