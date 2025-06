ChatGpt usato da 8,8 milioni italiani Ma i giovani preferiscono Character AI

L’adozione di ChatGPT in Italia sta crescendo rapidamente, coinvolgendo ormai quasi 9 milioni di utenti mensili. I giovani, in particolare tra i 18 e i 24 anni, si dimostrano i principali protagonisti di questa rivoluzione digitale, preferendo spesso le interazioni con chatbot AI ai tradizionali character AI. Un fenomeno che sta trasformando il modo di comunicare, apprendere e lavorare, e che promette di ridefinire il nostro quotidiano.

Accelera anche in Italia l’uso di ChatGpt. Solo ad aprile l’app di intelligenza artificiale è stata usata ogni mese da 8,8 milioni di italiani pari un quinto della popolazione che usa Internet. La penetrazione maggiore, il 35%, è nella fascia d’età 18-24 anni; l’app è usata dal 37% degli studenti. Sono i dati contenuti nel report dell’esperto di digitale Vincenzo Cosenza, sulla base. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - ChatGpt usato da 8,8 milioni italiani. Ma i giovani preferiscono Character AI

