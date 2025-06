Charlize Theron | Ho smesso di usare le chat di incontri | o sono fissati con il fitness o sono direttori creativi di niente

Charlize Theron torna su Netflix il 2 luglio con "The Old Guard 2", ma nel frattempo ha condiviso un particolare aneddoto sulla sua esperienza con le chat di incontri tra i vip. La star, nota per la sua eleganza e determinazione, ha deciso di abbandonare quel mondo, svelando che spesso gli incontri digitali sono più una fissazione sul fitness o un'illusione di creatività. Scopriamo insieme cosa ne pensa realmente Charlize!

L'attrice, di ritorno su Netflix il 2 luglio con The Old Guard 2, racconta la sua esperienza con la chat di incontri (dei vip). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Charlize Theron: «Ho smesso di usare le chat di incontri: o sono fissati con il fitness o sono direttori creativi di niente»

