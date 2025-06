Challenger Milano 2025 | Marco Cecchinato vince il torneo da wild card

nel cuore di Milano, dove il suo talento e la determinazione hanno trionfato ancora una volta. Con questa vittoria, Cecchinato dimostra che la passione per il tennis non si spegne facilmente, e che il suo spirito competitivo è più vivo che mai. Una vittoria che non solo riaccende le speranze di una rinascita, ma anche conferma che i sogni possono diventare realtà, a patto di credere fino in fondo.

Nella prima parte dell'anno aveva dichiarato che, qualora non avesse chiuso la stagione nei primi 200 del mondo, si sarebbe ritirato. Marco Cecchinato sta provando a fare di tutto per rinviare questi propositi, e a testimoniarlo c'è la vittoria al Challenger di Milano, disputato all'Harbour Club e che vede il trentaduenne siciliano vincere di nuovo a 9 anni dalla prima volta. Un successo, quello dell'ex semifinalista del Roland Garros, arrivato senza perdere un set. Destinatario di una wild card, Cecchinato si è subito imposto sul qualificato spagnolo Max Alcalá Gurri per 6-4 6-1, quindi ha sconfitto il portoghese Frederico Ferreira Silva, numero 6 del seeding, per 6-3 6-0.

