cgia le pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi

Nel 2024, le piccole imprese italiane continuano a subire una drastica penalizzazione nei costi energetici: il gas, infatti, viene loro addebitato il doppio rispetto alle grandi aziende. Questa disparità , denunciata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, evidenzia quanto ancora oggi la crescita delle PMI sia ostacolata da scelte tariffarie ingiuste. Per le piccole realtà del settore, il prezzo del gas peserà ulteriormente, aggravando le sfide quotidiane e minando la competitività del comparto.

Per le bollette del gas gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il doppio rispetto alle grandi industrie manifatturiere o commerciali, e "solo" il 55% per l'energia elettrica. Lo afferma l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) denunciando la "perdurante penalizzazione nei confronti delle realtĂ produttive di piccola e piccolissima dimensione". Per quanto riguarda il gas, nel 2024 le piccole aziende hanno pagato il gas mediamente 99,5 euro a Megawattora e le grandi 47,9 euro. Rispetto al 2022, quando il differenziale era del 33%, negli anni a seguire la forbice è tornata ad allargarsi, sebbene i prezzi della materia prima siano scesi.