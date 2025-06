Cgia le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi

Nel 2024, le piccole aziende italiane continuano a sopportare un peso insostenibile: il doppio dei costi del gas rispetto alle grandi industrie. Questa disparità evidenzia una penalizzazione che mette a dura prova la competitività delle PMI, che già affrontano sfide significative in un mercato sempre più competitivo. La domanda è: come si può tornare a un trattamento più equo e sostenibile per queste realtà vitali dell’economia italiana?

Per le bollette del gas gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il doppio rispetto alle grandi industrie manifatturiere o commerciali, e "solo" il 55% per l'energia elettrica. Lo afferma l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) denunciando la "perdurante penalizzazione nei confronti delle realtà produttive di piccola e piccolissima dimensione". Per quanto riguarda il gas, nel 2024 le piccole aziende hanno pagato il gas mediamente 99,5 euro a Megawattora e le grandi 47,9 euro. Rispetto al 2022, quando il differenziale era del 33%, negli anni a seguire la forbice è tornata ad allargarsi, sebbene i prezzi della materia prima siano scesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cgia, le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi

