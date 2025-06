Cesena il punto fermo è la difesa Sul tavolo c’è il destino di Prestia

Nel cuore di Cesena, il punto fermo 232 rappresenta la solidità della difesa, con Prestia al centro del progetto. Il recente campionato ha premiato la costanza dei protagonisti più impiegati da Michele Mignani, con Mangraviti, Prestia e Ciofi che si sono affermati come pilastri imprescindibili. Questi tre difensori hanno incarnato l’essenza della stabilità e dell’affidabilità, diventando i protagonisti di una stagione ricca di sfide e successi.

Il podio dei giocatori più impiegati da Michele Mignani nello scorso campionato ha visto salire sul gradino più alto Massimiliano Mangraviti, 3178 minuti e due sole gare saltate di cui una per squalifica, poi Giuseppe Prestia, 2896 minuti in 35 gettoni e Andrea Ciofi che nonostante la partenza di stagione come riserva di marco Curto, alla fine ha messo insieme 2595 minuti in 33 gare. I tre difensori sono risultati quindi i titolarissimi del Cavalluccio nell’anno del ritorno in cadetteria, un pacchetto al quale il tecnico ligure si è affidato tutte le volte che ha potuto, al netto quindi ci acciacchi fisici o squalifiche, ma che non è detto che rimanga integro per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it