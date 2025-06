Cesano Boscone il centro commerciale non chiuderà

Nel cuore di Cesano Boscone, il centro commerciale Porte di Milano rimarrà aperto grazie a un importante accordo raggiunto tra proprietà e amministrazione. Il sindaco Marco Pozza ha annunciato con entusiasmo questa buona notizia, che rappresenta un segnale di speranza per la comunità locale. Tuttavia, rimangono incertezza e preoccupazione per il futuro del supermercato Bennet e dei suoi lavoratori, con una firma urgente prevista entro il 31 luglio per consolidare questa vittoria.

Il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà. Lo ha annunciato il sindaco Marco Pozza: "La proprietà mi ha confermato questa notizia importante, attesa e auspicata: le parti hanno raggiunto un accordo che permetterà al centro di restare aperto. Restano le incognite e le preoccupazioni per il supermercato Bennet e per i lavoratori. Mi confermano l’esistenza di una trattativa, ma il tempo scorre e serve una firma entro il 31 luglio per tutelare i lavoratori". Il Bennet, infatti, ha annunciato la chiusura a fine luglio, posticipandola di un mese, inviando ai lavoratori del punto vendita una lettera per "ringraziarli del tempo trascorso insieme", hanno raccontato gli impiegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesano Boscone, il centro commerciale non chiuderà

In questa notizia si parla di: centro - commerciale - chiuderà - cesano

PORTE DI MILANO: ALCUNI TIMIDI PASSI AVANTI. TRATTATIVA IN CORSO PER UN NUOVO SUPERMERCATO? Ancora tante le nubi sulla vicenda del Centro Commerciale “Porte di Milano”. Ma pur nella riservatezza che ancora riguarda i contatti avviati p Vai su Facebook

