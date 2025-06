Ceramica d’arte Il ’Premio Faenza’ ad Hanna Miadzvedzeva

Il prestigioso Premio Faenza torna a brillare nell’Europa dell’Est, celebrando l’eccellenza della ceramica d’arte contemporanea. Dopo quasi 35 anni dalla vittoria di Svetlana Passechnaya, questa volta è Hanna Miadzvedzeva, talentuosa artista polacca di origine bielorussa, a ricevere il riconoscimento per la sua straordinaria opera ‘November’ della serie ‘Landscapes’. La scena artistica internazionale si arricchisce di nuovi protagonisti, mentre il premio per la categoria under 35...

Il Premio Faenza fa di nuovo rotta per l’Europa dell’est: quasi 35anni dopo la vittoria di Svetlana Passechnaya, ad aggiudicarsi il riconoscimento della Biennale internazionale della ceramica d’arte contemporanea è infatti la polacca di origine bielorussa Hanna Miadzvedzeva, trionfatrice nella categoria over 35 con la sua opera ‘November’, parte della sua serie dal titolo ‘Landscapes’. Ad aggiudicarsi il premio per la categoria under 35 è invece la francese Léa Renard, che nel suo studio nella regione della Drôme ha dato vita a una wunderkammer attraverso cui contemplare, come in un prisma, le forme della realtà, in un’esplorazione fra l’individuo e la collettività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ceramica d’arte. Il ’Premio Faenza’ ad Hanna Miadzvedzeva

Il MIC di Faenza si riaffaccia come capitale mondiale della ceramica, grazie alla straordinaria mostra legata al 63° Premio Faenza.

