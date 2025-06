C’era una volta Roma, il Passetto del Biscione svelava segreti tra passato e presente nel cuore della città. Questo suggestivo passaggio coperto, che collega via di Grotta Pinta a Piazza del Biscione, custodisce storie millenarie legate all’antico Teatro di Pompeo e alla famiglia Orsini. Oggi, il suo fascino si riscopre come un angolo di mistero e storia, pronto a stupire chiunque voglia immergersi nelle sue atmosfere uniche. Un viaggio nel tempo che continua a vivere…

Il Passetto del Biscione è un passaggio coperto, che collega via di Grotta Pinta con Piazza del Biscione, a pochi metri da Campo de’ Fiori. In epoca romana il Passetto collegava il Teatro di Pompeo con l’esterno, la famiglia Orsini costruì la propria dimora sui resti del Teatro e da quì il nome “Biscione” che deriva dallo stemma con un’anguilla che apparteneva alla famiglia Orsini. Nel XX secolo il Passetto era ridotto ad un angolo buio, sporco e maleodorante, finchè nel 2013 il Centro studi Cappella Orsini ottenne l’autorizzazione per il restauro, ridonando l’antico splendore a questo passaggio segreto della Città Eterna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it