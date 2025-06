C’era gente che vomitava e piangeva Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani Passeggeri bloccati in pista al chiuso senza aria condizionata

Un viaggio che si trasforma in una vera odissea: a Trapani, i passeggeri del volo Ryanair per Roma sono rimasti bloccati in pista, senza aria condizionata e con il timore crescente. Tra pianti, urla di panico e sentimenti di impotenza, l’attesa si è fatta interminabile. Questa vicenda mette in luce le sfide e le difficoltà di un sistema che, a volte, sembra perdere il controllo. E la domanda resta: come si può migliorare questa situazione?

Un volo Ryanair, ieri sera, all’aeroporto di Trapani ha avuto una partenza molto difficile. Il volo delle 19:10, diretto a Roma Fiumicino, è decollato in ritardo a causa di un pezzo mancante. I passeggeri, circa 150, hanno aspettato a bordo, con il portellone chiuso e senza aria condizionata. A ricostruire la brutta disavventura è Today che ha raccolto alcune testimonianze. «Ci hanno spiegato che dovevamo aspettare un pezzo che mancava, altrimenti non potevamo partire, e che sarebbe arrivato a momenti. Eravamo fermi, aereo spento, senza aria condizionata. Un caldo insopportabile», ha spiegato a Today. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: volo - ryanair - trapani - passeggeri

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio.

Verso la base Ryanair a Trapani: 88 movimenti per 16.984 passeggeri ovvero due voli settimanali in inverno da Londra Stansted secondo le indiscrezioni del coordinatore ACL. Da confermare ? Vai su Facebook

Caos sul volo Ryanair, passeggeri chiusi a bordo senza aria condizionata: C'era chi piangeva e chi vomitava. È stato un incubo; «C'era gente che vomitava e piangeva». Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani. Passeggeri bloccati in pista al chiuso, senza aria condizionata; Ryanair, atterraggio da incubo per il volo Milano Bergamo- Marsala Trapani: il video.

Caos sul volo Ryanair, passeggeri ostaggio per un guasto: "Urla e panico, ammassati come sardine al caldo" - Circa 150 persone, tra cui diversi bambini, fermi all'aeroporto di Trapani per quasi un’ora a causa di un guasto. Da today.it

Volo Porto-Trapani in ritardo, 500 euro ai passeggeri - Nuova sentenza aa favore di ItaliaRimborso: Ryanair condannata a risarcire €500 per il ritardo del volo FR3252 del 24 agosto 2023. newsicilia.it scrive