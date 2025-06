Centrodestra a +2,5% fiducia a Meloni e al governo in crescita | Schlein e Conte affondano

Il panorama politico italiano si conferma in fermento, con il centrodestra che conquista fiducia e consenso. Meloni e il governo mostrano segnali di crescita, mentre Schlein e Conte registrano un calo di gradimento. Il presidente del Consiglio raggiunge il 45%, rafforzando la stabilità del suo mandato. Con questi dati, l’orientamento degli italiani sembra delineare una preferenza chiara: il futuro politico si gioca anche sulla capacità di interpretare le esigenze di un Paese in evoluzione.

Indice di gradimento per il presidente del Consiglio al 45 per cento, tre punti in più rispetto alle stesse rilevazioni di aprile e maggio. Cresce anche il gradimento per il governo, al 43 per cento. FdI primo partito che in un mese sale al 28,2 guadagnando un punto. Il centrodestra che incrementa i consensi con tutti i suoi partiti, salendo complessivamente del 2,5%. Sono questi alcuni dei risultati del sondaggio periodico pubblicato oggi dal Corriere della Sera e realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli. Sondaggi effettuati in una congiuntura internazionale particolare: dal G7 in Canada alla crisi Iran-Israele, con i bombardamenti Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it