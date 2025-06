Centri estivi comunali per minori | domande entro il 15 luglio

Se state cercando un modo divertente e formativo per far trascorrere l’estate ai vostri figli, non perdete l’occasione! L’amministrazione comunale di Sciacca ha aperto le iscrizioni ai centri estivi per minori, con attività educative, ricreative e sportive pensate per un’estate indimenticabile. Affrettatevi: le domande devono essere presentate entro il 15 luglio! A occuparsi del procedimento amministrativo è il terzo...

