Centri estivi a Chieti online l’avviso per i contributi alle famiglie

Scopri come ottenere un aiuto economico per il centro estivo dei tuoi figli a Chieti! L’amministrazione comunale ha pubblicato online l’avviso per i contributi alle famiglie, grazie a un finanziamento di oltre 44.800 euro dal Dipartimento. Se desideri garantire ai tuoi piccoli un’estate ricca di divertimento e crescita, non perdere questa opportunità: ecco tutto ciò che devi sapere per accedere ai bonus e rendere magica la prossima stagione estiva.

L’amministrazione comunale ha pubblicato online l’avviso per accedere ai contributi economici destinati alle famiglie con figli iscritti ai centri estivi per l’estate 2025. Il Comune ha ricevuto un finanziamento nazionale pari a 44.822,66 euro, nell’ambito del fondo stanziato dal Dipartimento per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

