Centrali a carbone Enel | il ministero dell' Ambiente valuta l?ipotesi di acquistare gli impianti di Brindisi e Civitavecchia

Il Ministero dell'Ambiente sta valutando un'importante strategia per il futuro energetico italiano, considerando l'acquisto degli impianti a carbone di Brindisi e Civitavecchia. Nel frattempo, la centrale Enel di Cerano potrebbe ottenere altri due anni di vita, tra opzioni di compensazioni economiche e sfide ambientali. La direzione che prenderà questa decisione influenzerà non solo il panorama energetico, ma anche le politiche di sostenibilità del paese. Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.

Altri due anni di vita per la centrale Enel di Cerano. Con due opzioni possibili: compensazioni nei confronti di Enel, che da tempo ormai ritiene economicamente non sostenibile mantenere in funzione.

