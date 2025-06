Cellulari droga e agenti corrotti | bufera nel carcere di Prato Coinvolti quattro agenti

Una bufera si abbatte sul carcere di Prato, dove tra microtelefoni e droga, il sistema penitenziario si trasforma in un crocevia di corruzione e traffici illegali. Quattro agenti sono al centro di un'inchiesta che smaschera un network di contatti, denaro e silenzi, minando la fiducia nelle istituzioni. La maxi operazione, con oltre 300 forze dell’ordine, pone nuovamente sotto i riflettori le criticità del sistema penitenziario italiano.

Un penitenziario trasformato in hub di comunicazioni illegali. All’interno, microtelefoni e cocaina; all’esterno, un’intera rete di contatti, denaro e silenzi. È quanto emerge dalla maxi operazione avviata all’alba di oggi all’interno del carcere La Dogaia di Prato, con oltre 300 forze dell’ordine in azione. Un’inchiesta che coinvolge anche quattro agenti della polizia penitenziaria, sospettati di aver agevolato l’ingresso di dispositivi e sostanze in cambio di denaro. Il carcere toscano è da mesi sotto la lente della Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, per una capillare attività investigativa avviata nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it