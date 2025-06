Cecina trovato il cadavere di un uomo nel boschetto della stazione | indagano i carabinieri

Un inquietante ritrovamento scuote Cecina: nel boschetto vicino alla stazione è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. La scena, immersa tra la vegetazione fitta e i binari, ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità. I carabinieri sono già al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia e l’identità della vittima, mentre la comunità si chiede cosa si nasconda dietro questo tragico evento. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Dramma a Cecina dove nella tarda mattinata di ieri, venerdì 27 giugno, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel boschetto prospiciente alla stazione ferroviaria, più precisamente tra la fitta vegetazione che costeggia i binari lungo via Ginori e viale della Rimembranza.

In questa notizia si parla di: cecina - cadavere - uomo - boschetto

Cadavere nel boschetto dietro la stazione.

