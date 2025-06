Ce n’è ancora bisogno

Le centinaia di migliaia di persone che questo pomeriggio, sfidando un caldo luciferino, hanno sfilato per rivendicare i diritti e la visibilità della comunità LGBTQ+, ci ricordano che il Pride non è solo una celebrazione, ma un continuo grido di libertà e uguaglianza. È il momento di riflettere: quanto siamo davvero cambiati e quanto ancora c’è da fare? La lotta per i diritti non si ferma mai.

Le anime belle, a metà tra l’ingenuo e il non coinvolto, potrebbero aver pensato negli anni scorsi che del Pride, in fondo, si potesse ormai fare a meno. Se è vero che “la prima volta fu rivolta”, come si dice per commemorare un momento fondativo dei movimenti LGBTQ+, i moti di Stonewall del 1969, all’ennesima volta forse è solo folklore? Le centinaia di migliaia di persone che questo pomeriggio, sfidando un caldo luciferino, hanno sfilato per le vie di Milano, Bologna e altre città italiane, non la pensano così. E fanno bene. Perché come sta dimostrando questo momento politico particolarmente ostile, un diritto non è mai conquistato per sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ce n’è ancora bisogno

