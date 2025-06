CdS – il commovente video è virale sui social

Il ritorno di Paul Pogba sul campo è un momento che ha emozionato milioni di tifosi, simbolo di rinascita e speranza. Dopo aver superato le sfide personali e sportive, il suo nuovo inizio con il Monaco rappresenta una svolta epocale nel calciomercato. Un video virale sui social cattura questa emozione condivisa da tutti, dimostrando come il calcio possa unire e ispirare. La sua storia è destinata a continuare, e noi siamo pronti a seguire ogni passo di questa rinascita.

2025-06-28 20:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – Il momento a lungo sognato è finalmente arrivato e Paul Pogba, tornato ad essere un calciatore a tutti gli effetti dopo aver scontato la squalifica per doping, non è riuscito a trattenere l’emozione. È successo dopo la firma per il Monaco, che ha deciso di puntare sul centrocampista francese dopo la fine della sanzione che gli era stata comminata per la positività al Dhea riscontrata nel 2023. Pogba firma per il Monaco e scoppia a piangere: virale il video. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – il commovente video è virale sui social

