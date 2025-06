CdS – allenamenti duri in vacanza in attesa di conoscere il suo futuro

L’estate è il momento di rinascita e cambiamento nel mondo del calcio, e la Roma non fa eccezione. Con l’obiettivo di ottenere una plusvalenza di circa dieci milioni entro fine giugno, il club si prepara a fare scelte importanti, anche sacrificando alcuni big. Tra questi, Angelino, l’esterno spagnolo che ha mostrato grandi potenzialità ma potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato. La strategia di mercato appena delineata promette sorprese e nuove sfide per i Giallorossi.

2025-06-28 12:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Alla Roma servono una decina di milioni di plusvalenza entro il 30 giugno e il club è disposto a sacrificare qualche big per raggiungere gli obiettivi di bilancio, fondamentali per il calciomercato. Tra le figure importanti della scorsa stagione che possono partire, c'è anche Angelino. L'esterno spagnolo ha avuto una crescita esponenziale con Claudio Ranieri che finalmente ne ha sfruttato le potenzialità sulla fascia. Ora però, con Gasperini in panchina, il posto da titolare è tutt'altro che sicuro: il nuovo allenatore dei giallorossi cerca altre caratteristiche per gli esterni, perciò Angelino è in uscita.

