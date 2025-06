Cau chiusi di notte ecco il numero da chiamare per le emergenze

Sei alla ricerca di un punto di riferimento affidabile durante le ore notturne? A partire dal 1° luglio, i Centri di assistenza e urgenza di Navile, Casalecchio e San Lazzaro chiudono le porte, lasciando spazio a un solo numero di emergenza attivo dopo le 20: quello dell’ex guardia medica. Per garantirti sicurezza e tempestività, scopri come registrarti alla nuova sezione Dossier e prepararti all’imprevisto.

Dal 1 luglio i Centri di assistenza e urgenza (Cau) di Navile, Casalecchio e San Lazzaro non effettueranno più prestazioni notturne. In caso di emergenza, dopo le 20 i cittadini troveranno soltanto un recapito attivo: quello dell'ex guardia medica.

Cau chiusi di notte dal primo luglio. L’Ausl: "Se state male, telefonate". I sindacati: "Il servizio peggiora" - Cgil, Cisl e Uil: "Contrari alla scelta, faremo tutto quello che è possibile per tornare al mode ... Come scrive msn.com

Qual è il numero di telefono da chiamare per le emergenze sanitarie di notte a Bologna (ora che chiudono i Cau) - Dall’1 luglio l’ultimo accesso ai centri di assistenza di San Lazzaro, Casalecchio e Navile è alle 20. Riporta msn.com