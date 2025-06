Catturati due scafisti iracheni a Crotone trafficavano migranti dalla Turchia | incastrati da app e mappe

A Crotone, due scafisti iracheni sono stati fermati grazie all’uso intelligente di app e mappe, rivelando un pericoloso traffico di migranti dalla Turchia. La scoperta mette in luce i metodi sofisticati degli criminali e apre un’indagine approfondita per svelare l’intera rete. Un passo importante nella lotta contro il traffico di persone, con ulteriori sviluppi attesi per garantire sicurezza e legalità.

Due scafisti iracheni fermati a Crotone per traffico di migranti. Indagini in corso per chiarire il ruolo e le modalità del viaggio.

