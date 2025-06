Catania inaugura uno sportello per il riuso sociale dei beni confiscati

Catania si distingue ancora una volta per il suo impegno civile con l'apertura di uno sportello innovativo dedicato al riuso sociale dei beni confiscati. Situato in via Monte Sant’Agata n. 6, questo nuovo presidio rappresenta un passo concreto verso la legalità e il recupero del patrimonio pubblico. Non è solo un punto di informazione, ma un centro vibrante di iniziative territoriali, volto a coinvolgere cittadini e istituzioni nella rinascita e nella valorizzazione del territorio, contribuendo così a costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Un nuovo presidio per la legalità e il recupero del patrimonio. Il Comune di Catania ha inaugurato un nuovo servizio pubblico destinato a favorire il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo sportello, operativo in via Monte Sant'Agata n. 6, non è solo un punto informativo, ma un vero e proprio centro di animazione territoriale, nato per coinvolgere il tessuto sociale e istituzionale nel percorso di valorizzazione dei beni sottratti alla mafia. A chi è rivolto il servizio. Il nuovo sportello è pensato per enti del terzo settore, cittadini, ricercatori e operatori pubblici, offrendo accoglienza, orientamento e documentazione.

Comune di Catania Ufficio Stampa 26 giugno 2025 Nasce lo Sportello Beni Confiscati, un nuovo presidio civico finanziato con fondi PNRR Giovedì 27 giugno alle ore 10, in via Monte Sant'Agata n. 6, il sindaco Enrico Trantino e l'assessore ai beni confiscati

