Catania controlli in un ristorante alla Zona Industriale | maxi multa e denuncia

Con l’arrivo dell’estate, Catania intensifica i controlli per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Recentemente, un’ispezione nel cuore della zona industriale ha portato a una maxi multa e a una denuncia, sottolineando l’impegno delle autorità nel tutelare cittadini e turisti. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e scopri come le forze dell’ordine lavorano per rendere la città un luogo sempre più sicuro. Abbonati a DayItalianews!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificati i servizi di prevenzione con l’arrivo dell’estate. Con l’inizio della stagione estiva, Catania si prepara ad accogliere un numero crescente di cittadini e turisti, intensificando le attività di controllo sul territorio. I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, in linea con le direttive del Comando Provinciale, hanno condotto un’operazione straordinaria nelle zone di Nesima e dell’ area industriale, per contrastare ogni forma di illegalità. Ristorante sotto accusa: sequestrati 60 kg di carne congelata illegalmente. Durante l’intervento, eseguito con il supporto del XII Reggimento “Sicilia”, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e dell’ ASP di Catania, è emersa una grave violazione in un ristorante della zona industriale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli in un ristorante alla Zona Industriale: maxi multa e denuncia

In questa notizia si parla di: catania - controlli - ristorante - zona

Catania, via Garibaldi, controlli della polizia alle attività commerciali: raffica di sanzioni - ...finalizzato a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di salute pubblica. Questo controllo, che rientra nelle operazioni per la tutela della legalità, ha visto partecipare diverse forze dell'ordine e ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire un ambiente sicuro per i giovani e per la comunità.

CATANIA, CHIUSO RISTORANTE BIO PER GRAVI IRREGOLARITÀ IGIENICHE – SEQUESTRATI 80 KG DI PESCE E 300 KG DI FRUTTA Controlli serrati della polizia a Catania: un ristorante di cucina biologica in via del Bosco è stato chiuso per carenze i Vai su Facebook

Lavoratori in nero e scarsa igiene: chiuso un ristorante di cucina biologica di via del Bosco; Catania, controlli in un ristorante nella zona di viale Africa: maxi sanzione per alimenti non idonei al co...; Catania, controlli in un ristorante: sanzioni per 20mila euro – VIDEO.

Controlli congiunti in centro storico: sequestrati arredi abusivi e sanzioni a ristorante - Ieri mattina Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato un servizio mirato nel centro storico di Catania per verificare la regolarità delle licenze e delle concessioni di alcuni esercizi comme ... cataniaoggi.it scrive

Controlli nel centro storico di Catania: sanzionato un ristoratore per occupazione abusiva del suolo pubblico - Controlli nel centro storico di Catania: sanzionato un ristoratore per occupazione abusiva del suolo pubblico. Come scrive newsicilia.it