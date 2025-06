Catania controlli della polizia | pusher fermato con droga nascosta nello scooter

A Catania, i controlli della Polizia si intensificano per garantire un’estate sicura e senza sorprese sgradite. Durante uno dei recenti controlli, un pusher è stato fermato con droga nascosta nello scooter, evidenziando l’efficacia delle operazioni di prevenzione. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini è fondamentale per mantenere le strade sicure e godersi le vacanze in tranquillità. Restate aggiornati con DayItalianeNews per scoprire ogni dettaglio delle operazioni in corso.

Intensificati i Pattugliamenti Estivi sulla Rete Stradale. La Polizia di Stato continua i controlli straordinari nei principali snodi stradali e autostradali per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in vista dell'aumento del traffico verso le località balneari. Nel territorio catanese, in particolare, i servizi di pattugliamento sono stati potenziati per far fronte ai consistenti flussi veicolari estivi. Scooterista in Tangenziale Tenta di Sfuggire ai Controlli. Durante un'attività di controllo sulla Tangenziale di Catania, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato il comportamento anomalo di uno scooterista che, alla vista delle pattuglie, ha rallentato bruscamente nel tentativo di eludere il posto di blocco.

