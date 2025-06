Catania Bs in semifinale di Coppa Italia | 5-3 alla Sambenedettese in una sfida spettacolare

una grinta da veri campioni. La squadra catanese ha dimostrato cuore e talento, regalando ai tifosi un match emozionante e ricco di suspense. Ora, con questa vittoria storica, si prepara a conquistare la semifinale e sognare in grande. La rincorsa al trofeo continua: il prossimo ostacolo è il Farmaè Viareggio BS, e Catania è pronta a lottare fino all'ultimo!

Vittoria pesantissima per la Domusbet.tv Catania Beach Soccer, che ieri sera ha superato per 5-3 l‚ÄôHappy Car Sambenedettese nei quarti di finale di Coppa Italia, staccando il pass per la semifinale dove affronter√† il Farma√® Viareggio BS. Una partita vibrante, giocata ad altissimo ritmo e con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it