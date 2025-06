Castrezzato la tragedia della piscina | Mattia Formenti era a bordo vasca o faceva manutenzione? Controlli anche sui cellulari

Il dramma di Castrezzato scuote una comunità ancora sconvolta dalla tragica perdita di un bambino di quattro anni e dal doloroso suicidio di un assistente bagnanti. In un contesto di dolore e riflessione, emergono interrogativi su cosa fosse realmente accaduto quella fatidica giornata, tra sospetti e realtà, mentre si cerca di fare luce su un evento che ha profondamente segnato tutti. È tempo di capire cosa sia successo davvero.

Rovato (Brescia) – Sono giorni di dolore quelli che la Franciacorta e l’ovest bresciano stanno vivendo in questi giorni: un bimbo di quattro anni, morto due giorni dopo essere annegato in piscina a Castrezzato venerdì scorso e uno degli assistenti bagnanti del centro natatorio, che si sarebbe tolto la vita lunedì scorso. A spingerlo, forse, il dolore per quanto accaduto e il malessere causato dalla gogna social scoppiata dopo il fatto. Molti commenti nel web, difatti, hanno puntato il dito su chi si occupava della sicurezza in piscina. L’unica certezza, al momento, è il dramma vissuto da due famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it