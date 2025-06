Castiglione incidente stradale | due feriti portati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato sulla SP 158 tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, creando momenti di tensione e preoccupazione. Due persone sono rimaste ferite, con una in condizioni gravi, e sono state prontamente portate in ospedale. Mentre le indagini sulla dinamica sono ancora in corso, l’intervento rapido dei soccorritori ha dimostrato ancora una volta l’efficienza delle risposte di emergenza. La comunità si stringe attorno alle vittime, sperando in un rapido recupero.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 28 giugno 2025 – Incidente stradale sulla sp 158 tra Grosseto e Castiglione della Pescaia. È successo prima delle 15 di sabato 28 giugno. Ci sono due feriti, uno in gravi condizioni. Al momento la dinamica di quanto accaduto non è nota. L’allarme al 112 è arrivato alle 14:53. I soccorritori si sono subito attivati inviando sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia con infermiere e un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Attivati anche i vigili del fuoco. I due feriti sono stati entrambi trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglione, incidente stradale: due feriti portati in ospedale

