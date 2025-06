Castellanos tra Lazio e Argentina | Dybala? C’è stima

una semplice partita: è una sfida di cuore, passione e orgoglio tra due città e due mondi. Valentín Castellanos, tra Lazio e Argentina, incarna questa doppia anima, crescendo silenziosamente ma con determinazione, pronto a lasciare il segno nella storia di entrambi i paesi. La sua storia è quella di un sogno che si realizza, tra tradizione e ambizione, in un derby che va oltre il campo.

In una stagione che lo ha visto crescere silenziosamente ma con determinazione, Valentín Castellanos si racconta con sincerità e orgoglio ai microfoni di La Nacion. L’attaccante della Lazio, arrivato con l’etichetta del talento da scoprire, ha imparato presto che a Roma il calcio non è solo un gioco. È appartenenza, è identità. E soprattutto, è derby. Quello con la “Roma dell’altra sponda” – come qualcuno lo chiama da queste parti – non è mai una partita qualsiasi. È un’ossessione cittadina, un rito collettivo che divide famiglie, rioni, esistenze. “Il derby? Lo vivi prima ancora di scendere in campo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it